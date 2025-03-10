Минус очередной НПЗ? Беспилотники ночью посетили Самарскую область России (видео)

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в состав ПАО "НК "Роснефть"

В Самарской области России ночью 10 марта было очень громко. Местные жители жаловались на взрывы в районе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, в регионе было объявлено об угрозе атаки беспилотников.

Об этом пишут местные российские СМИ и каналы Telegram. При этом представители российских властей в Самарской области не комментировали ночную атаку БПЛА.

Отмечается, что мишенью для БПЛА мог стать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, уже находившийся под атакой год назад – в марте 2024 года его повредили беспилотники. Информационные каналы опубликовали видео с камер наблюдения в районе города Новокуйбышевска, где можно увидеть вспышки в небе, услышать взрывы и звуки сирен. Также местные жители подтвердили, что в районе НПЗ были вспышки, вероятно, там начался пожар после атаки. Также они жаловались на сильнейшие взрывы.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области входит в состав ПАО "НК "Роснефть"". Он специализируется на производстве топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей, общая нефтеперерабатывающая мощность завода — до 8,8 млн тонн нефти в год. Этот НПЗ, подобно многим другим заводам, работает на обеспечение войны в Украине.

Напомним, что России поздно вечером 8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах произошел пожар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ нанесли в марте серию ударов по российским нефтяным объектам. В частности, взрывы прогремели в Уфе на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", а позже произошел прилет нефтебазой в поселке Чертково Ростовской области.