Прилетели "приглашения на переговоры": в Уфе после атаки дронов горит большой НПЗ (видео)

Уфимский "Башнефть-Уфанефтехим" считается одним из крупнейших нефтезаводов России

В России в ночь на 3 марта ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Уфа, столице Республики Башкортостан. В городе раздавались очень громкие взрывы, следствием удара является попадание, нефтезавод охватило сильное пламя.

Об этом пишут российские каналы. Официальных комментариев со стороны властей Башкортостана еще не было.

Отмечается, что жители города слышали мощный взрыв, спутавшийся с землетрясением. После этого в сети были опубликованы видеозаписи, где можно увидеть, что завод охвачен пламенем. Власти республики и городские власти не дали ни одного официального комментария по поводу взрывов.

НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", расположенный в городе, считается одним из крупнейших нефтезаводов России. Он производит более 60 наименований топливной продукции, включая бензины, мазут, дизельное топливо и сжиженные газы. Как и большинство других российских НПЗ, завод работает на обеспечение российской оккупационной армии в Украине.

В течение 2023-24 годов Украина около сотни раз била объектам вражеской топливной инфраструктуры. Новый год также начался довольно неплохо: только за январь 2025 года Украина провела 9 успешных атак на российские нефтяные и нефтеперерабатывающие предприятия, говорят данные Стратегического командования ВСУ, обнародованные на его официальных ресурсах.

В частности, в январе 2025 года были поражены такие объекты, как нефтебаза Комбината "Кристалл" Росрезерва в Энгельсе Саратовской области (около 700 км от украинской границы), НПЗ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово, взорван один из крупнейших НПЗ в России – Рязанский (свыше 550 км) и другие объекты.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".