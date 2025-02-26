Россию атаковали более 100 дронов. Взрывы прогремели также в Севастополе (видео)

Россияне заявили об атаке 128 беспилотников

Взрывы в России и оккупированном Крыму прогремели в ночь на среду, 26 февраля. В частности, под атакой находился Краснодарский край РФ и Севастополь. В целом, заявили в минобороны РФ, ее и оккупированные территории минувшей ночью якобы атаковали 128 дронов.

Краснодарский край

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, с полуночи до 05:00 над Краснодарским краем прогремело более 50 взрывов. Атаке подверглись Темрюк и район (основная цель — порт) и Анапа из Туапсе, где размещено НПЗ "Роснефть". По предварительным данным, есть попадание в Туапсе.

"Есть последствия на земле, российское ПВО засыпало обломками гражданский сектор, однако предварительно попадание в Туапсе, который был эпицентром и приоритетной целью", — сказано в сообщении.

В сети появились кадры из Туапсе. Россияне сбивали дроны прямо над городом.

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Крым

Также около полуночи взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. По данным Андрющенко, их было около 10, работала вражеская ПВО. Последствия нуждаются в дополнительном уточнении.

Что в РФ говорят о ночной атаке

В минобороны России заявили, что в течение ночи на 26 февраля средствами ПВО якобы были "перехвачены и уничтожены" 128 беспилотников, которые там назвали "украинскими". По данным оккупантов, 83 из них над территорией Краснодарского края и 30 над оккупированным Крымом. Еще 8 дронов было над акваторией Азовского моря, 5 – над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей РФ.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, в квартире никого не было. Однако поврежден и третий этаж, пострадали два человека.