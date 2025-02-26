Росію атакували понад 100 дронів. Вибухи пролунали також у Севастополі (відео)

Росіяни заявили про атаку 128 безпілотників

Вибухи у Росії та окупованому Криму пролунали в ніч на середу, 26 лютого. Зокрема під атакою був Краснодарський край РФ та Севастополь. В цілому, заявили в міноборони РФ, її та окуповані території минулої ночі нібито атакували 128 дронів.

Краснодарський край

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, з опівночі до 05:00 над Краснодарським краєм пролунало понад 50 вибухів. Під атаку підпали Темрюк та район (основна ціль — порт) та Анапа з Туапсе, де розміщено НПЗ "Роснафти". За попередніми даними, є влучання в Туапсе.

"Є наслідки на землі, російське ППО засипало уламками цивільний сектор, проте попередньо є влучання в Туапсе, який був епіцентром та пріоритетною ціллю", — йдеться у повідомленні.

В мережі з'явилися кадри з Туапсе. Росіяни збивали дрони просто над містом.

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Крим

Також близько опівночі вибухи пролунали в окупованому Севастополі. За даними Андрющенка, їх було близько 10, працювала ворожа ППО. Наслідки потребують додаткового уточнення.

Що у РФ кажуть про нічну атаку

В міноборони Росії заявили, що протягом ночі на 26 лютого засобами ППО нібито було "перехоплено та знищено" 128 безпілотників, які там назвали "українськими". За даними окупантів, 83 з них — над територією Краснодарського краю та 30 — над окупованим Кримом. Ще 8 дронів було над акваторією Азовського моря, 5 — над акваторією Чорного моря, по одному БПЛА над територіями Брянської та Курської областей РФ.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один з них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, у квартирі нікого не було. Проте пошкоджено й третій поверх, постраждало двоє людей.