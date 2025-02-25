У Києві пролунали вибухи: в одному з районів сталася пожежа

У Києві сталася пожежа після прильоту російського дрону

Росіяни вже традиційно здійснили нічні запуски безпілотників. У Києві пролунали вибухи та сталася пожежа.

Як повідомила пресслужба Київської міської адміністрації, дрони були виявлені у різних частинах міста. Мер української столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи лунали на лівому березі та в центрі.

При цьому Кличко додав, що нові дрони наближаються до міста з півночі та півдня.

Моніторингові канали повідомляють, що загалом над Україною помічено майже 50 російських безпілотників. Швидше за все, частина з них є обманками, щоби додати роботи українським силам ППО.

Також повідомлялося про приліт безпілотника до одноповерхового житлового будинку у Києві. Там сталася пожежа, про постраждалих поки не повідомлялося, але на місце вже вирушили рятувальники.

Як повідомлялося раніше, вранці 25 лютого у Черкасах пролунав вибух під час ракетної атаки. На місто йшло три групи ракет, ще одна група рухалася на Смілу.

Крім того, в Обухівському та Фастівському районах Київської області зафіксовано пошкодження внаслідок удару дронами. Внаслідок атаки в Обухівському районі травмовано 44-річну жінку, вона отримала рану ноги.