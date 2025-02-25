В Сумах сталося два прильоти, є постраждалі (фото та відео)

На місцях працюють всі необхідні служби

В ніч на вівторок, 25 лютого, росіяни атакували Україну безпілотниками, а під ранок влаштували ракетний обстріл. Вночі в місті Суми сталося два влучання "шахедів" по цивільній інфраструктурі, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За попередніми даними, постраждало двоє людей. Є пошкодження балконних рам та вікон в багатоповерхівці. На місці працюють відповідні служби.

Як поінформував в.о. сумського міського голови Артем Кобзар, обидва влучання сталися біля озера Чеха, один "шахед" вдарив з одного боку водойми, інший — з другого. На місці буде розгорнуто штаб для допомоги тим, чиє майно постраждало від російської атаки. Такий звук чули містяни:

У ДСНС уточнили, що у трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. Рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим.

Під час ранішньої ракетної атаки на Суми також летіли ракети. Ймовірно, їх збили ППО.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у вівторок, 25 лютого, росіяни влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Вибух пролунав у місті Черкаси. Перед ним, о 6:10, моніторінгові групи попереджали, що на Черкаси йшло три групи ракет, ще одна група рухалася на місто Сміла.