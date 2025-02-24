Як і три роки тому. Рано-вранці у Харкові пролунали вибухи (відео)

Інформація про наслідки уточнюється

Зранку у понеділок, 24 лютого, росіяни вдарили КАБом (керована авіабомба) по Харкову. Під ударом опинилося цивільне підприємство. Рівно три роки тому, в перший день повномасштабного вторгнення РФ жителі Харкова та інших населених пунктів України ще до світанку вперше прокинулися від вибухів через ракетні удари російської армії.

Про удар по місту повідомив мер міста Ігор Терехов. Вибух пролунав о четвертій годині ранку, приліт відбувся на околиці міста у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування та пошкодження уточнюється.

Росіяни регулярно атакують Харківщину. В ніч на 20 лютого вони завдали по обласному центру та області комбінованого удару крилатими та балістичними ракетами. З моря недобитки зі складу Чорноморського флоту РФ випустили чотири крилаті ракети "Калібр", а з території Бєлгородської області Росії було випущено щонайменше дві балістичні ракети С-300/С-400.

Як повідомляв "Телеграф", в Росії в ніч на 24 лютого, третю річницю початку повномасштабної війни, було гучно в районі Рязані. Попередньо, ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, там спалахнули пожежі. За словами місцевих жителів, було чутно щонайменше кілька сильних вибухів, після чого в районі НПЗ почалася сильна пожежа. Це можна побачити на опублікованих у російських каналах відео.