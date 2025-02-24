Вибухи та пожежі: в Рязані українські безпілотники знову атакували НПЗ (відео)

Попередньо, безпілотники влучили по Рязанському нафтопереробному заводу.

В Росії в ніч на 24 лютого, третю річницю початку повномасштабної війни, було гучно в районі Рязані. Попередньо, ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, там спалахнули пожежі.

Про це пишуть російські ЗМІ та канали. Місцева влада поки що офіційно не коментувала інцидент, жодних коментарів від губернатора Рязанської області також не було.

Російські канали із посиланням на очевидців пишуть, що приблизно о третій ночі мешканці міста почали чути сильні вибухи, працювала російська протиповітряна оборона. Безпілотники атакували місцевий НПЗ.

Росіяни також стверджують, що було чутно щонайменше кілька сильних вибухів, після чого в районі НПЗ почалася сильна пожежа. Це можна побачити на опублікованих у російських каналах відео. Поки що неможливо підтвердити, чи відео дійсно стосуються саме атаки 24 лютого. Також невідомо, чи були від атаки постраждалі.

"Телеграф" вже писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Традиційно, попри заяви російської влади про "все було збито", були влучання по нафтопереробному заводу. Той самий завод БПЛА атакували й в ніч на 24 лютого.

У російському Ростові-на-Дону вночі на 8 лютого було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на численні вибухи та заявляли про атаку українських безпілотників: попередньо, "кошмарили" безпосередньо саме місто та розташований в області населений пункт Чортково. Під ударом опинився важливий НПЗ. А у ніч на середу, 19 лютого, безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Після цього там виникла пожежа.

Протягом 2023-24 років Україна близько сотні разів наносила ураження об’єктам ворожої паливної інфраструктури. Новий рік також почався досить непогано: лише протягом січня 2025 року Україна провела 9 успішних атак на російські нафтові та нафтопереробні підприємства, говорять дані Стратегічного командування ЗСУ, оприлюднені на його офіційних ресурсах.

Зокрема, у січні 2025 року були уражені такі об’єкти, як нафтобаза Комбінату "Кристал" Росрезерву в Енгельсі Саратовської області (близько 700 км від українського кордону), НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області (близько 900 км), підірвано один з найбільших НПЗ на Росії – Рязанський (понад 550 км) та інші об’єкти.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".