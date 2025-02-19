Дрони атакували черговий НПЗ у Росії. Спалахнула потужна пожежа (фото та відео)

Екстрені служби РФ намагаються загасити полум'я

У ніч на середу, 19 лютого, безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Після цього там виникла пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, за словами місцевих жителів, в районі НПЗ пролунало щонайменше два вибухи. Після них виникло займання.

Інформацію про атаку дронів на Сизранський НПЗ підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. За його даними, обійшлося без постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

Місцеві публікують фото та відео наслідків атаки. Судячи з кадрів, пожежа доволі масштабна.

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Варто зазначити, що цей НПЗ вже не вперше перебуває під атакою. Дрони атакували цей завод також в березні 2024 року.

Довідково: ВАТ "Сизранський нафтопереробний завод" — російський нафтопереробний завод паливного профілю. Входить до складу ПАТ НК "Роснефть". Потужність НПЗ становить 8,9 млн т. (65,1 млн бар.) нафти на рік.

Як повідомляв "Телеграф", 19 лютого росіяни завдали масованого удару по Україні. Вибухи лунали в Одесі, Миколаєві та Херсоні, внаслідок чого у трьох регіонах півдня країни почалися проблеми зі світлом, теплопостачанням та водопостачанням.