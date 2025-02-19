Дроны атаковали очередной НПЗ в России. Вспыхнул мощный пожар (фото и видео)

Экстренные службы РФ пытаются потушить пламя

В ночь на среду, 19 февраля, беспилотники атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области России. После этого там возник пожар.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, по словам местных жителей, в районе НПЗ прогремели по меньшей мере два взрыва. После них возникло возгорание.

Информацию об атаке дронов на Сызранский НПЗ подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его данным, обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы РФ.

Местные жители публикуют фотографии и видео последствий атаки. Судя по кадрам, пожар довольно масштабный.

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Стоит отметить, что этот НПЗ уже не в первый раз находится под атакой. Дроны атаковали этот завод также в марте 2024 года.

Справка: ОАО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть". Мощность НПЗ составляет 8,9 млн. т. (65,1 млн барр.) нефти в год.

Как сообщал "Телеграф", 19 февраля россияне нанесли массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Одессе, Николаеве и Херсоне, в результате чего в трех регионах юга страны начались проблемы со светом, теплоснабжением и водоснабжением.