В Енгельсі після численних вибухів знову палає нафтобаза, яку загасили лише напередодні (фото та відео)

Приблизна відстань між Україною та Енгельсом — близько 700 кілометрів

У ніч на вівторок, 14 січня, безпілотники знову атакували місто Енгельс Саратовської області Росії, де лише у понеділок погасили пожежу на нафтобазі Комбінату "Кристал" Росрезерву після попередньої атаки дронами. Тепер, за словами очевидців, там спалахнула нова пожежа.

Губернатор області Роман Бусаргін повідомив у Telegram, що внаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Через атаку заняття у школах Саратова та Енгельса 14 січня пройдуть у дистанційному режимі.

Російські ЗМІ пишуть, що після 5 години ранку в Енгельсі пролунали численні вибухи. Опубліковані відео з місця, на яких видно, що після атаки знову зайнялася пожежа. Стверджується, що для ударів використовувалося кілька видів БПЛА. За даними росЗМІ, нібито це були українські реактивні ракети-дрони "Пекло" і БПЛА "Бобер". Чи так ц насправді — достеменно невідомо.

В мережі з'явилися відео з прольотом дронів. БПЛА летіли дуже низько та швидко. Від потужних вибухів тремтіли вікна в рамах і працювала сигналізація машин. Після них виник вогонь та сильне задимлення.

Також повідомляється, що уламки збитого БПЛА впали за житловим будинком в Енгельсі. Попередньо постраждалих немає.

Неспокійно не лише у Саратовській області — аеропорти Казані, Калуги, Саратова та Тамбова вели тимчасові обмеження на виліт та приліт через нічну атаку БПЛА. Таке рішення прийняли для забезпечення безпеки цивільних повітряних суден.

Нафтобаза Комбінат "Кристал" Росрезерва, яка потрапила під удар 8 січня та, судячи з усього, знову атакована 14 січня, використовується для зберігання авіаційного палива для авіабази Енгельс-2. Енгельс-2 — це основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, які армія РФ застосовує для обстрілів України.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 13 січня у низці областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузькій, Курській, Орлівській областях.