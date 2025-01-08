В Бердянську пролунав найсильніший вибух за час окупації

Місто перебуває під окупацією РФ з 28 лютого 2022 року

В ніч на середу, 8 січня в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух. За словами місцевих жителів, це був найгучніший вибух за всю повномасштабну війну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні". Уточнюється, що вибух пролунав після опівночі і його чули у всьому місті. Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, особливо гучно було в центрі міста та у районі заводу "Азмол".

Люди розповідають, що спочатку було чути дуже гучний свист. Також перед вибухом жителі міста бачили червоне світло.

"Свист жахливий був", "Дуже гучно. Такого сильного взагалі не було за 3 роки", "Я живу біля автовокзалу, мені було видно червоне світло, а потім дуже сильне бабах", — розповідають місцеві.

Міноборони РФ заявило, що в ніч на 8 січня нібито було збито 32 безпілотники, чотири з яких — над Азовським морем. Російський канал "Два майора" уточнив, що один дрон було збито саме над Бердянськом. Проте за словами бердянців стверджують, звук був зовсім не схожий на збиття.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 8 січня в Росії пролунали десятки вибухів в районі міста Енгельс Саратовської області Росії. Після них спалахнула масштабна пожежа на комбінаті "Кристал" Росрезерва — федеральний казенний заклад, де зберігається авіаційне паливо для авіабази Енгельс-2.