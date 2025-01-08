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У російському Енгельсі пролунали численні вибухи, після них спалахнула масштабна пожежа (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Наслідки вибухів Новина оновлена 08 січня 2025, 06:53
Наслідки вибухів. Фото Колаж "Телеграфа"

Приблизна відстань між Україною та Енгельсом — близько 700 кілометрів

В ніч на середу, 8 січня пролунала серія вибухів в районі міста Енгельс Саратовської області Росії. В цей час в регіоні було оголошено небезпеку через атаку безпілотниками. Після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про "збиті БПЛА". Проте, додав він, є влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі, його пошкоджено.

За словами місцевих жителів, пролунало близько 20 вибухів. Після них спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, пише Telegram-канал ASTRA з посиланням на очевидців.

За попередніми даними Telegram-каналу Exilenova+, вражена нафтобаза Комбінат "Кристал" Росрезерва. Її використовують для зберігання авіаційного палива для авіабази Енгельс-2.

В мережі з'явилося багато відео з місця. На кадрах можна побачити пожежу та заграву в районі вибухів. Місцеві, як завжди, емоційно коментують те, що сталося.

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Варто зазначити, що Енгельс-2 — це основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, які армія РФ застосовує для обстрілів України. Зокрема там дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Авіабаза "Енгельс-2" відіграє критично важливу роль у війні Росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення екіпажі авіабази беруть участь у війні. База використовується для масштабних авіаударів по Україні, у тому числі з використанням ракет Х-101 по цивільних та інфраструктурних об’єктах.

"Енгельс" є однією з найбільших і технічно оснащених російських авіабаз. Це основна база бомбардувальників та єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Як повідомляв "Телеграф", вибухи в Енгельсі лунали вже неодноразово. Зокрема у вересні, після них спалахнула пожежа, у квітні також лунали сильні вибухи.

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#Росія #Війна #Вибухи #Енгельс