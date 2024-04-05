Геноцид російських аеродромів? У Єйську та Енгельсі пролунали вибухи

Обидва атаковані аеродроми мають велике значення для росіян

Вночі 5 квітня численні вибухи гриміли не тільки в Морозовську Ростовської області, де знаходиться військовий аеродром. Під атакою опинилися два не менш важливі аеродроми російських терористів – Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Про це написали місцеві канали в обох російських регіонах. Повідомлялося, що в обох містах вибухи було чутно в районах безпосередньо військових аеродромів.

Так, у Єйську повідомили про щонайменше 10 вибухів. За заявою місцевих каналів, над містом активно працювала російська протиповітряна оборона, це сталося приблизно о третій годині ночі.

У Енгельсі вибухи пролунали ближче до ранку, о 5 годині. Місцеві мешканці заявили, що спочатку було чутно стрілянину, потім сильний вибух, після чого ввімкнули сирену. Також мешканці скаржилися, що атака сталася вранці і їм не дали поспати – доля аеродрому та російських військових нікого не цікавила.

У Єйську розташований аеродром, на якому базуються штурмовики Су-25 та винищувачі Су-34. Цей аеродром вже бомбардували у 2023 році, в жовтні 2022 року пілот з цього аеродрому протаранив літаком житлову багатоповерхівку в Єйську.

На аеродромі "Енгельс-2" базуються стратегічні літаки Ту-95, з яких терористи завдають ракетних ударів по Україні. Там знаходиться тільки частина бомбардувальників – інші передислоковані на авіабазу "Оленья" у Мурманській області Росії.

Як повідомляв "Телеграф", російське місто Курськ ввечері 4 квітня не спало через низку сильних вибухів. Росіяни скаржилися на атаку нібито українських безпілотників, російська протиповітряна оборона намагалася відбити атаку, а на місці одного з можливих прильотів почалася пожежа.