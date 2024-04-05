Харків під атакою російських окупантів: у місті гриміли сильні вибухи

Мешканців міста просять перебувати в укриттях, допоки не закінчиться атака терористів

Вночі з 4 на 5 квітня російські терористи вчергове атакували Харків. Це вже четвертий обстріл міста за минулу добу, терористи атакували ракетами С-300 з території тимчасово контрольованої терористами Бєлгородської області Росії.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Моніторинг повідомив, що над містом літає розвідувальний безпілотник терористів та коригує вогонь.

Мешканців міста просять перебувати в укриттях, допоки не закінчиться атака терористів. Наразі немає інформації щодо постраждалих від атаки та руйнувань. Станом на зараз продовжується обстріл з боку терористичних угруповань на Бєлгородщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 4 квітня російські загарбники атакували Харків. У місті лунали потужні вибухи. Для обстрілу окупанти застосовували безпілотниками "Шахед"/"Герань" із боку Білгородської області. Вони завдали щонайменше чотири удари.

В результаті в одному з багатоповерхових будинків пошкоджено верхні поверхи, а також пошкодження отримали приватні будинки. Після того, як на місце одного з прильотів прибули рятувальники, загарбники завдали ще одного удару. Троє із них загинули. Також загинула ще одна жінка.