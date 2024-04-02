У Дніпрі пролунали потужні вибухи: всі подробиці

Наслідки вибуху все ще встановлюються

У Дніпрі після нещодавнього масованого обстрілу вдень 2 квітня знову пролунали вибухи. За попередніми даними, місто могли атакувати ракетою Х-59, про запуск якої повідомлялося напередодні.

Про це повідомляють моніторингові канали. За словами місцевих жителів, було чути три потужні вибухи, після чого в одному напрямку було помічено кілька бригад швидкої допомоги та екіпажі рятувальників.

UPD. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки постраждали п'ятеро людей, зараз ними займаються медики. Усі деталі встановлюються, а поки що місцевим жителям не радять виходити з укриттів.

"Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтесь у безпечному місці – бережіть себе", — написав він.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 16:26, також над Азовським морем було помічено активність тактичної авіації росіян.

Х-59 — це авіаційна керована ракета з дальністю польоту 45-285 км залежно від модифікації. Її носіями можуть бути кілька видів літаків у РФ, а саме Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57. Армія Росії використовує ракети типу Х-59 для ударів по цивільній інфраструктурі України з перших тижнів та місяців повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 2 квітня РФ атакувала Україну "Шахедами". Сили ППО збили дев’ять ворожих дронів, але руйнування уникнути не вдалося.