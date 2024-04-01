Вибух і пожежа: росіяни увечері вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждала

Обійшлось без руйнувань

В понеділок о 20:35 у Кривому Розі пролунав вибух ― росіяни вдарили ракетою Х-59. Після обстрілу зайнялась лісосмуга, через вибухову хвилю повибивало вікна, у результаті атаки 42-річна жінка отримала травми.

Вона пошкодила ногу та була госпіталізована у лікарню. Життю жінки нічого не загрожує, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Після вибуху почалась пожежа у лісосмузі. На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вибухова хвиля пошкодила декілька вікон. На місці вже працюють комунальники. Місцева влада допоможе усім, чиї квартири постраждали від вибуху, зранку почнеться поквартирний обхід.

"Завтра з 7 ранку поквартирний обхід, збір заяв на матдопомогу від міста та видача будівельних матеріалів", ― написав Вілкул.

Зранку також розгорнуть штаб допомоги на вул. Романа Рибалки (колишня назва ― вул. Кокчетавська), 1а. Це будівля школи №90. Місцеві жителі зможуть отримати плівку, ОСБ та тарпаулін.

Інформацію про вибух у Кривому Розі та постраждалу підтверджує голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Лисак. Інформація щодо наслідків ворожої атаки ще уточнюється.

Для довідки: Крилата ракета Х-59 "Овод" часто використовується росіянами для ударів по цивільній інфраструктурі. Її головною особливістю є малий розмір. Довжина складає усього 5,37 метра. Ще є модифікації Х-59М та Х-59МК2.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останні місяці Росія накопичувала ракети "Калібр". У ГУР попереджають про підготовку нового обстрілу.