Взрыв и пожар: россияне вечером ударили ракетой по Кривому Рогу, есть пострадавшая

Обошлось без разрушений

В понедельник в 20:35 в Кривом Роге раздался взрыв — россияне ударили ракетой Х-59. После обстрела загорелась лесополоса, из-за взрывной волны выбило окна, в результате атаки 42-летняя женщина получила травмы.

Она повредила ногу и была госпитализирована в больницу. Жизни женщины ничего не угрожает, сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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После взрыва начался пожар в лесополосе. На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрывная волна повредила несколько окон. На месте уже работают коммунальщики. Местные власти помогут всем, чьи квартиры пострадали от взрыва, утром начнется поквартирный обход.

"Завтра с 7 утра поквартирный обход, сбор заявлений на матпомощь от города и выдача строительных материалов", — написал Вилкул.

Утром также развернут штаб помощи по ул. Романа Рыбалко (прежнее название ― ул. Кокчетавская), 1а. Это здание школы №90. Местные жители смогут получить пленку, ОСБ и тарпаулин.

Информацию о взрыве в Кривом Роге и пострадавшей женщине подтверждает председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Лысак. Информация о последствиях вражеской атаки еще уточняется.

Для справки: Крылатая ракета Х-59 "Овод" часто используется россиянами для ударов по гражданской инфраструктуре. Ее главной особенностью является малый размер. Длина составляет всего 5,37 метра. Еще есть модификации Х-59М и Х-59МК2.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последние месяцы Россия накапливала ракеты "Калибр". В ГУР предупреждают о подготовке нового обстрела.