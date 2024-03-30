Россияне ударили по жилой застройке Харькова: подробности

Взрыв слышали в Шевченковском районе

Российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. Согласно предварительной информации, город подвергся удару корректируемой авиабомбой (КАБ).

Как сообщил городской глава Игорь Терехов в своем telegram-канале, взрыв был слышен в Шевченковском районе в месте с плотной жилой застройкой. По предварительной информации обошлось без пострадавших, однако в ближайших домах были выбиты окна.

Информацию также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, который также отметил, что на место прилета уже прибыли профильные службы.

Мониторинговые ресурсы в свою очередь информируют, что скорее всего оккупанты применили для этих целей авиабомбу Д-30СН. Россияне уже применяли подобные накануне для обстрелов Харькова.

Как сообщалось ранее, в предыдущий раз оккупанты сбросили авиабомбу на Харьков 27 марта. Тогда она тоже упала в жилом районе неподалеку от детской площадки, в результате прилета частично разрушены две пятиэтажки, лечебное учреждение, админздание, места общего пользования. От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. Всего пострадало более 10 человек, среди них есть дети.