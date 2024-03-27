Такого раньше не было - что за КАБы ударили по Харькову и как с ними бороться (фото)

Новое оружие россиян почти невозможно уничтожить, но есть два способа

Удар по жилому дому в Харькове, случившийся днем 27 марта, говорит о ряде весьма неприятных для жителей города и приграничных территорий тенденций. И к сожалению, перебороть их, хотя и возможно, но крайне сложно. Причиной тому – новое оружие, которое могли использовать оккупанты для нанесения этого удара.

Как сообщает в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, предположительно удар был нанесен новым российским оружием – бомбой УМПБ Д-30. Впрочем, окончательный ответ, подчеркивает чиновник, должна дать экспертиза.

Однако много факторов говорит в пользу того, что это действительно мог быть новый российский боеприпас, чье применение на фронте началось как раз в марте. Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как подчеркивает эксперт, новый боеприпас или Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас (УМПБ) имеет диаметр 30 см и общую массу 250 кг, часть которой составляет взрывчатое вещество. Как и прочие российские корректируемые авиабомбы (КАБ) он имеет универсальный модуль планирования и коррекции полётом (УМПК) к которому можно прикрепить абсолютно любой поражающий элемент.

Отличие его от уже привычных ФАБ-500 и ФАБ-1500 с аналогичным УПМК в том, что кроме самолета, УМПБ Д-30 может быть запущен и с земли, с использованием реактивной системы залпового огня "Смерч" или "Торнадо-С". Этот факт усложняет возможность ВСУ противодействовать будущим обстрелам Харькова.

Удар с воздуха – можно предотвратить

Так, дальность стрельбы УМПБ Д-30 по предположениям Александра Коваленко, может составлять до 70 км. При запуске боеприпаса с самолета, последний может оказаться в радиусе действия нескольких типов зенитно-ракетных комплексов, способных работать на такую дальность и имеющихся у Украины, в их числе:

SAMP/T (дальность до 100 км);

Patriot (дальность в зависимости от типа ракеты до 80-100 км);

NASAMS (максимальная дальность до 120 км);

еще советских С-200 и С-300 также с дальностью более 100 км.

Как утверждают Telegram-каналы российских пропагандистов, пуск был произведен именно с самолетов из района Белгорода, расстояние от которого до Харькова по прямой порядка 75 км.

В таком случае возникает вопрос прикрытия с воздуха Харькова от ударов с самолетов, ведь место запуска УМПБ Д-30 в 70 км от областного центра вполне попадает в радиус работы целого ряда украинских ЗРК с дальностью в 100 км и более. Усиление ПВО города за счет переброски дополнительных зенитных ракетных систем, может позволить предотвратить подобные атаки в будущем.

Атака с земли особо опасна

Если атака была осуществлена с земли с использованием РСЗО "Смерч" или ее улучшенного варианта "Торнадо-С", предотвратить следующую атаку окажется крайне сложно. Так, выход на пусковую позицию на земле реактивной системы залпового огня с радаров систем ПВО отследить не удастся, по сути разведать это возможно лишь двумя способами:

с помощью БПЛА:

работой ДРГ в тылу российский войск.

В результате проведенной разведки можно выяснить место расположения пусковых установок и нанести удар до того, как они успеют открыть огонь по Харькову. Оба способа являются весьма рискованными и не дают гарантий, но теоретически могут позволить избежать пуска УМПБ Д-30 еще до выхода РСЗО на боевую позицию.

Отметим, что в начале марта в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали использование РФ новых боеприпасов, тех самых УМПБ Д-30. Вместе с тем как подчеркивает Александр Коваленко, пока россияне явно не могут наладить серийное массовое производство новых боеприпасов. Имеющиеся же образцы явно изготовлены в спешке со множеством дефектов.