Такого раніше не було – що за КАБи вдарили по Харкову та як з ними боротися (фото)

Нову зброю росіян майже неможливо знищити, але є два способи

Удар по житловому будинку в Харкові, що стався вдень 27 березня, говорить про низку дуже неприємних для мешканців міста та прикордонних територій тенденцій. І на жаль, перебороти їх, хоч і можливо, але вкрай складно. Причиною тому – нова зброя, яку могли використати окупанти для завдання цього удару.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, імовірно удару було завдано за допомоги нової російської зброї – бомби УМПБ Д-30. Втім, остаточну відповідь, наголошує чиновник, має дати експертиза.

Однак багато факторів говорить на користь того, що це справді міг бути новий російський боєприпас, чиє застосування на фронті почалося якраз у березні. Про це повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як наголошує експерт, новий боєприпас або Універсальний Міжвидовий Плануючий Боєприпас (УМПБ) має діаметр 30 см та загальну масу 250 кг, частина якої становить вибухову речовину. Як і інші російські кориговані авіабомби (КАБ) він має універсальний модуль планування та корекції польотом (УМПК) до якого можна прикріпити абсолютно будь-який елемент для ураження цілі.

Відмінність його від вже звичних ФАБ-500 та ФАБ-1500 з аналогічним УПМК у тому, що окрім літака, УМПБ Д-30 може бути запущений і з землі з використанням реактивної системи залпового вогню "Смерч" або "Торнадо-С". Цей факт ускладнює можливість ЗСУ протидіяти майбутнім обстрілам Харкова.

Удар з повітря – можна запобігти

Так, дальність стрілянини УМПБ Д-30 за припущеннями Олександра Коваленка може становити до 70 км. При запуску боєприпасу з літака останній може опинитися в радіусі дії кількох типів зенітно-ракетних комплексів, здатних працювати на таку дальність і наявних в Україні, серед них:

SAMP/T (дальність до 100 км);

Patriot (дальність залежно від типу ракети до 80-100 км);

NASAMS (максимальна дальність до 120 км);

ще радянських С-200 та С-300 також з дальністю понад 100 км.

Як стверджують Telegram-канали російських пропагандистів, пуск був здійснений саме з літаків з району Білгорода, відстань від якого до Харкова по прямій близько 75 км.

У такому разі постає питання прикриття з повітря Харкова від ударів з літаків, адже місце запуску УМПБ Д-30 за 70 км від обласного центру цілком потрапляє в радіус роботи цілої низки українських ЗРК з дальністю 100 км і більше. Посилення ППО міста за рахунок перекидання додаткових зенітних ракетних систем може дозволити запобігти подібним атакам у майбутньому.

Атака із землі особливо небезпечна

Якщо атака була здійснена із землі з використанням РСЗВ "Смерч" або її покращеного варіанту "Торнадо-С", запобігти наступній атакі виявиться вкрай складно. Так, вихід на пускову позицію на землі реактивної системи залпового вогню з радарів систем ППО відстежити не вдасться, по суті, розвідати це можливо лише двома способами:

за допомогою БПЛА:

роботою ДРГ у тилу російських військ.

В результаті проведеної розвідки можна з’ясувати місце розташування пускових установок та завдати удару до того, як вони встигнуть відкрити вогонь по Харкову. Обидва способи є дуже ризикованими і не дають гарантій, але теоретично можуть уникнути пуску УМПБ Д-30 ще до виходу РСЗВ на бойову позицію.

Зазначимо, що на початку березня в американському Інституті вивчення війни (ISW) відзначали використання РФ нових боєприпасів, тих самих УМПБ Д-30. Водночас, як наголошує Олександр Коваленко, поки що росіяни явно не можуть налагодити серійне масове виробництво нових боєприпасів. Наявні зразки явно виготовлені поспіхом з безліччю дефектів.