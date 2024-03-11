Нова загроза: в ISW попереджають про бажання росіян виготовляти нові КАБи

Терористи можуть запускати ці бомби не тільки з літаків, але й з РСЗВ

Російські терористи будуть намагатися запустити серійне виробництво серійне виробництво удосконалених керованих авіабомб, щоб використовувати їх по всій лінії фронту в Україні. Терористи вже випробували ці бомби під час атак на мирні міста і результати, схоже, їх влаштували.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 березня. За даними ЗСУ, терористи використали для нещодавніх атак універсальні міжвидові планерні боєприпаси УМПБ Д-30СН – керовану версію ще радянських авіабомб ФАБ-250.

Терористи, судячи з усього, адаптували ці снаряди не тільки під літаки, але й під використання у якості боєприпасів для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), таких як "Торнадо-С" і "Смерч". Таким чином, це робить УМПБ аналогом американських ракет для РСЗВ M142 HIMARS.

Аналітики припускають, що після таких випробувань терористи спробують розгорнути серійне виробництво таких бомб, щоб вони були у розпорядженні не тільки авіації, але й реактивної артилерії. Це несе в собі нові виклики для ЗСУ, яким доведеться реагувати на нову загрозу.

Як писав "Телеграф", під час російської терористичної атаки по Україні в ніч проти 10 березня серйозно постраждав Мирноград (Донецька область). У місті катастрофічні руйнації. Терористи вдарили по ньому новою версією КАБів.

Тим часом ЗСУ отримали на озброєння французькі авіабомби AASM Hammer ("Молот") і вже успішно застосували її під Авдіївкою, тим самим позбавивши РФ монополії на завдання авіаударів КАБами.