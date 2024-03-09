Російські плануючі авіабомби стали ще більш небезпечними та "розумними": подробиці

Технології не стоять на місці

Російські окупанти постійно покращують свою зброю, особливо ту, яка дозволяє їм атакувати ЗСУ, як, наприклад, кориговані авіабомби (КАБ). Наразі вони стали встановлювати на них засоби для протидії радіоелектронній боротьбі (РЕБ) з боку ЗСУ.

На це звернув увагу фахівець зі зв’язку та військовослужбовець ЗСУ Сергій Флеш. За його словами, якщо противнику вдасться поставити ці кошти на потік, збивати бомби та дрони стане значно складніше.

Так, уперше в уламках УМПК (універсального модуля планування та корекції) було знайдено новий тип CRPA антени "Комета" з новою восьмипроменевою антенною системою. Подібне обладнання забезпечує високий рівень придушення РЕБ та може одночасно нейтралізувати сім джерел перешкод.

Тепер, щоб збити авіабомбу з прицільної траєкторії польоту, на неї потрібно впливати щонайменше вісьмома засобами РЕБ, що дуже важко зосередити на якихось ділянках польоту.

"Таким чином, на наше нарощування засобів РЕБ противник відповідає посиленням технології боротьби з ним. Можливе використання подібних антенних систем у "Шахедах" російського виробництва також послабить ефективність комплексу захисту України від БПЛА", — резюмує Сергій Флеш.

Тим часом ЗСУ отримали на озброєння французькі авіабомби AASM Hammer ("Молот") і вже успішно застосували її під Авдіївкою, тим самим позбавивши РФ монополії на завдання авіаударів КАБами.