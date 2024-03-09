Российские планирующие авиабомбы стали еще более опасными и "умными": подробности

Технологии не стоят на месте

Российские оккупанты постоянно улучшают свое оружие, особенно то, которое позволяет им атаковать ВСУ, как, например, корректируемые авиабомбы (КАБ). Теперь они стали устанавливать на них средства для противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ) со стороны ВСУ.

На это обратил внимание специалист по связи и военнослужащий ВСУ Сергей Флеш. По его словам, если противнику удастся поставить эти средства на поток, сбивать бомбы и дроны станет куда сложнее.

Так, впервые в обломках УМПК (универсального модуля планирования и коррекции) был найден новый тип CRPA антенны "Комета" с новой восьмилучевой антенной системой. Подобное оборудование обеспечивает высокий уровень подавления РЭБ и может одновременно нейтрализовать семь источников помех.

Теперь, чтобы сбить авиабомбу с прицельной траектории полета, на нее нужно воздействовать минимум восемью средствами РЭБ, что крайне тяжело сосредоточить на каких-то участках полета.

"Таким образом, на наше наращивание средств РЭБ противник отвечает усилением технологии борьбы с ним. Возможное использование подобных антенных систем в "Шахедах" российской сборки также ослабит эффективность комплекса защиты Украины от БПЛА", — резюмирует Сергей Флеш.

Тем временем ВСУ получили на вооружение французские авиабомбы AASM Hammer ("Молот") и уже успешно применили ее под Авдеевкой, тем самым лишив РФ монополии на нанесение авиаударов КАБами.