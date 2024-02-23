Такого еще не было: в Украине разобрали российские бомбы и нашли нечто необычное

Россияне идут на хитрости в условиях санкций

Украинские эксперты разобрали российские управляемые авиабомбы, которыми те в последнее время засыпают фронт и мирные города. То, что они нашли в них удивляет.

Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УП. Как оказалось, двигателями для КАБов (корректируемая авиабомба) служат моторчики от обычных бытовых вентиляторов за 13 евро.

"Они от обычного вентилятора, который продается во Франции "аж" за 13 евро. Россияне его перебирают и монтируют на механизм, раскрывающий крылья бомбы", — говорит он.

По словам Рувина, количество иностранных элементов в вооружении ВКС РФ с начала полномасштабного вторжения существенно не уменьшилось. Россияне меняют производителей электрочипов, например, американских на тайваньские, или применяют в ракетах электронику с беспилотников "Орлан" и других. Но в целом, по его мнению, это пока не приводит к глобальному ухудшению качества вооружения и объемов его производства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии разобрали ракету из КНДР после обстрела Украины.