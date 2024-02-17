Россияне ударили по Купянску авиабомбами: под завалами жилых домов есть люди (фото, видео)

Под завалами до сих пор находятся люди

Россияне 17 февраля обстреляли город Купянск Харьковской области. Ударили авиабомбами по жилым кварталам. Пока известно о, по меньшей мере, пятерых раненых. Некоторые до сих пор находятся под завалами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram. В результате обстрела разрушен жилой дом на 2 подъезда.

"Около 13:30 в результате обстрела г. Купянск разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов. Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте. Под завалами могут находиться люди", – написал Синегубов.

Позже появилось сообщение Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что в результате циничного обстрела авиабомбы попали сразу в несколько жилых домов. Ранены две пожилые женщины.

"Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая — также в дом. По состоянию на данный момент спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди. В городе есть разрушения и повреждение ряда гражданских объектов", — сообщили в прокуратуре в 17:11.

Вооруженные силы РФ сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска

Согласно предварительной информации, российские оккупанты сбросили, по меньшей мере, пять авиабомб на Купянск. На месте очередного российского террора работают чрезвычайники, а также прокуроры и следователи полиции. Последние документируют военные преступления России.

По состоянию на 17:30 известно о пяти раненых в результате российского авиаудара. Сообщается также о разрушении и повреждении ряда гражданских объектов.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия начала применять ракеты северокорейского производства для ударов по Украине. Ракеты используются для ударов по мирным городам.