Такого ще не було: в Україні розібрали російські бомби І знайшли дещо незвичне

Росіяни йдуть на хитрощі в умовах санкцій

Українські експерти розібрали російські керовані авіабомби, якими вони останнім часом засипають фронт і мирні міста. Те, що вони знайшли в них дивує.

Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УП. Як виявилося, двигунами для кабів (коригована авіабомба) служать моторчики від звичайних побутових вентиляторів за 13 євро.

"Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Росіяни його перебирають та монтують на механізм, що розкриває крила бомби", — каже він.

За словами Рувіна, кількість іноземних елементів у озброєнні ВКС РФ з початку повномасштабного вторгнення суттєво не зменшилась. Росіяни змінюють виробників електрочіпів, наприклад, американських на тайванські, або застосовують у ракетах електроніку з безпілотників "Орлан" та інших. Але загалом, на його думку, це поки що не призводить до глобального погіршення якості озброєння та обсягів його виробництва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії розібрали ракету з КНДР після обстрілу України.