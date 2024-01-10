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Росія заявила про запуск виробництва касетної авіабомби: вихваляється, що вона майже "невидима"

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Авіабомба "Дрель"
Авіабомба "Дрель". Фото росЗМІ

Бомба призначена для ураження бронетехніки, наземних радіолокаційних станцій, центрів управління енергоустановками та зенітно-ракетних комплексів.

Росія заявила, що у 2024 році розпочне серійне виробництво плануючих бомб "Дрель". За наявними даними, це різновид касетної бомби.

Як пише Reuters, про це заявив представник державного оборонного конгломерату "Ростех". "Дрель" — одне з нових російських озброєнь, бомба здатна летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту. Вона може досягати мети на більшій відстані та вибухати над нею у "потрібний момент".

"На сьогоднішній день продукція пройшла всі види випробувань. Виготовлення першої партії авіабомби "Дрель" заплановано на 2024 рік", — цитує ТАСС неназваного представника "Ростеху".

"Дрель" призначена для ураження бронетехніки, наземних радіолокаційних станцій, центрів управління енергоустановками та зенітно-ракетних комплексів. Військові аналітики стверджують, що бомба стійка до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює її знищення. Російські та західні джерела стверджують, що "Дрель" — це різновид касетної бомби.

Як повідомляв "Телеграф", Іран може поставити Росії балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300 км і навіть до 700 км. Якщо це станеться, ракети зможуть точно вражати цілі на всій території України.

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#Росія #Виробництво #Авіабомба