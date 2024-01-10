У Росії атаковано військовий аеродром: з’явилися подробиці

Реальні наслідки поки що невідомі

У ніч на середу, 10 січня, два безпілотники атакували аеродром "Енгельс 2" у Саратовській області, де базуються бомбардувальники, які завдають ударів по території України. У мережі з’явилися подробиці.

Про це повідомляє видання Astra. Там посилаються на власні джерела.

Видання пише, що в Міноборони РФ вже выдзвытували про ситуацыю, що склалася. У відомстві заявили про знищення українського безпілотника над територією Саратівської області. Губернатор області Роман Бусаргін уточнив, що дрон був збитий над Енгельським районом. За його словами, ніхто не постраждав.

При цьому, за даними ASTRA, безпілотників було два. Реальні наслідки поки що невідомі.

Нагадаємо, що на аеродромі "Енгельс" базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160. З лютого 2022 року база використовується для масштабних авіаударів Україною.

Від контрольованої Україною території до аеродрому "Енгельс-2" понад 600 км.

Цей аеродром уже був атакований безпілотниками 26 грудня 2022 року. Тоді в російському Міністерстві оборони заявили, що збили три дрони. Падіння уламків призвело до загибелі трьох військових.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ніч 3 січня видалася неспокійною не лише для Білгородської області РФ, а й для сусідньої Курської області. Там поскаржилися на атаку невідомих БПЛА.