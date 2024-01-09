Місто Орел у РФ атаковане дронами: в українських спецслужбах розповіли, хто стоїть за цим

Безпілотники вдарили по важливих об’єктах

У вівторок, 9 січня 2024 року, російське місто Орел, яке знаходиться за 170 км від кордону з Україною, було атаковане трьома дронами. За цією операцією може стояти Головне управління розвідки (ГУР).

Про це інформує "РБК-Україна", посилаючись на джерело у спецслужбах. Російські Телеграм-канали писали, що дрони впали на території нафтобази "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго".

Чому збільшилася кількість обстрілів

Ця атака була спланована ГУР у сприянні з Міністерством цифрової інформації та Фондом "Повернися живим". Поки що не розголошуються інші подробиці цієї операції.

Нагадаємо, що 9 січня дрони атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт" у російському місті Орел. Один із безпілотників ударив по резервуару з нафтою, через що почалася пожежа. Але у пропагандистських Телеграм-каналах писали про роботу ППО, а дрон нібито впав на порожній резервуар. Другий безпілотник вдарив по території енергокомпанії "Ореленерго", а третій атакував ФДМ "Мостове дорожнє підприємство".

Орел знаходиться в 170 км від кордону з Україною

За даними російських телеграм-каналів, 9 січня також були вибухи в Курській області. Нібито системи ППО збили три дрони. Відстань між атакованими містами — Орлом і Курськом — складає всього 157 км.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни досі не знешкодили авіабомбу, яку упустили на Рубіжне Луганської області. Місцевих мешканців виганяють із будинків, але не випускають за межі міста.