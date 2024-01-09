Город Орел в РФ атакован дронами: в украинских спецслужбах рассказали, кто стоит за этим

Беспилотники ударили по важным объектам

Во вторник, 9 января 2024 года, российский город Орел, который находится в 170 км от границы с Украиной, был атакован тремя дронами. За этой операцией может стоять Главное управление разведки (ГУР).

Об этом информирует "РБК-Украина", ссылаясь на источник в спецслужбах. Российские Телеграм-каналы писали, что дроны упали на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" и энергокомпании "Орелэнерго".

Почему увеличилось количество обстрелов

Эта атака была спланирована ГУР в содействии с Министерством цифровой информации и Фондом "Вернись живым". Пока не разглашаются другие подробности этой операции.

Напомним, что 9 января дроны атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт" в российском городе Орел. Один из беспилотников ударил по резервуару с нефтью, из-за чего начался пожар. Но в пропагандистских Телеграм-каналах писали о работе ПВО, а дрон якобы упал на пустой резервуар. Второй беспилотник ударил по территории энергокомпании "Орелэнерго", а третий атаковал ФГИ "Мостовое дорожное предприятие".

Орел находится в 170 км от границы с Украиной

По данным российских Телеграм-каналов, 9 января также были взрывы в Курской области. Якобы системы ПВО сбили три дрона. Расстояние между атакованными городами ― Орлом и Курском ― составляет всего 157 км.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую упустили на Рубежное Луганской области. Местных жителей выгоняют из домов, но не выпускают за пределы города.