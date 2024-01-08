Белгороду не спится: в городе прогремели десятки взрывов, россияне пишут об обстреле (видео)

Россияне опять заявляют об использовании ВСУ РСЗО, которая даже не добивает до Белгорода

Жителей российского Белгорода вечером 8 января переполошили многочисленные громкие взрывы и сигнал воздушной тревоги.

Как можно видеть на многочисленных видеозаписях в местных telegram-каналах, над городом слышали несколько десятков взрывов. Там же сообщается, что это скорее всего является работой ПВО.

При этом в некоторых российских каналах пишут, что якобы ВСУ обстреляли один из районов города кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха", впрочем, никакого внятного подтверждения этой информации так и не приводилось.

Также сообщается о том, что из-за падения осколков есть трое пострадавших. Местные власти рекомендовали жителям не выходить на улицу.

В российском Минобороны позже и вовсе заявили, что якобы сбитые ракеты были запущены с чешской РСЗО RM-70 "Вампир", которая является модификацией "Града".

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, россияне начали обвинять ВСУ в использовании РСЗО "Вампир" и "Ольха" для ударов по Белгороду после взрывов 30 декабря. Вместе с тем эксперты отмечают, что "Ольха" использует высокоточные снаряды, которых у ВСУ не так уж и много, чтобы стрелять куда попало, а вот "Вампиры" и вовсе имеют дальность стрельбы в 20 километров, хотя до Белгорода от украинской границы не менее 26.