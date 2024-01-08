Бєлгороду не спиться: у місті прогриміли десятки вибухів, росіяни пишуть про обстріл (відео)

Росіяни знову заявляють про використання ЗСУ РСЗВ, який навіть не добиває до Бєлгорода

Жителів російського Бєлгорода ввечері 8 січня сполохали численні гучні вибухи та сигнал повітряної тривоги.

Як можна побачити на численних відеозаписах у місцевих telegram-каналах, над містом чули кілька десятків вибухів. Там само повідомляється, що це, швидше за все, є роботою ППО.

При цьому в деяких російських каналах пишуть, що нібито ЗСУ обстріляли один із районів міста касетними боєприпасами з РСЗВ "Вільха", проте жодного чіткого підтвердження цієї інформації так і не наводилося.

Також повідомляється про те, що через падіння уламків є троє постраждалих. Місцева влада рекомендувала мешканцям не виходити на вулицю.

У російському Міноборони пізніше взагалі заявили, що нібито збиті ракети були запущені з чеської РСЗВ RM-70 "Вампір", яка є модифікацією "Града".

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Як повідомлялося раніше, росіяни почали звинувачувати ЗСУ у використанні РСЗВ "Вампір" та "Вільха" для ударів по Бєлгороду після вибухів 30 грудня. Разом з тим експерти відзначають, що "Вільха" використовує високоточні снаряди, яких у ВСУ не так вже й багато, щоб стріляти аби куди, а от "Вампіри" взагалі мають дальність пострілу в 20 кілометрів, хоча до Білгорода від українського кордону не менше 26.