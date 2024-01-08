Рус

Бєлгороду не спиться: у місті прогриміли десятки вибухів, росіяни пишуть про обстріл (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2246
Сліди від роботи ППО Новина оновлена 08 січня 2024, 21:33
Сліди від роботи ППО

Росіяни знову заявляють про використання ЗСУ РСЗВ, який навіть не добиває до Бєлгорода

Жителів російського Бєлгорода ввечері 8 січня сполохали численні гучні вибухи та сигнал повітряної тривоги.

Як можна побачити на численних відеозаписах у місцевих telegram-каналах, над містом чули кілька десятків вибухів. Там само повідомляється, що це, швидше за все, є роботою ППО.

При цьому в деяких російських каналах пишуть, що нібито ЗСУ обстріляли один із районів міста касетними боєприпасами з РСЗВ "Вільха", проте жодного чіткого підтвердження цієї інформації так і не наводилося.

Також повідомляється про те, що через падіння уламків є троє постраждалих. Місцева влада рекомендувала мешканцям не виходити на вулицю.

У російському Міноборони пізніше взагалі заявили, що нібито збиті ракети були запущені з чеської РСЗВ RM-70 "Вампір", яка є модифікацією "Града".

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Як повідомлялося раніше, росіяни почали звинувачувати ЗСУ у використанні РСЗВ "Вампір" та "Вільха" для ударів по Бєлгороду після вибухів 30 грудня. Разом з тим експерти відзначають, що "Вільха" використовує високоточні снаряди, яких у ВСУ не так вже й багато, щоб стріляти аби куди, а от "Вампіри" взагалі мають дальність пострілу в 20 кілометрів, хоча до Білгорода від українського кордону не менше 26.

Теги:
#Росія #Бєлгород #Обстріли