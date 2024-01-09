В Рубежном россияне до сих пор не обезвредили свою авиабомбу: причина удивляет

Местных жителей выгоняют с домов, но не дают покинуть город

Россияне до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую сбросили на Рубежное Луганской области 8 января 2024 года. Комфорт пиротехников оказался важнее жизней обычных украинцев.

Обезвредить авиабомбу отказались из-за неблагоприятных погодных условий, ведь в городе мороз до -17 градусов. Об этом глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор написал в Телеграм-канале.

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Несколько кварталов оцепили, а местных жителей выгоняют с их домов. Но покинуть Рубежное тоже нельзя. Оккупанты запретили въезд и выезд.

Людям отключили газ, воду и свет на три дня, оставив их замерзать. Это сделали из-за угрозы распространения взрыва.

"В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва. Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им изберут россияне", ― написал Лысогор.

Отметим, что россияне признали, что случайно упустили авиабомбу на Рубежное. Переложить ответственность на Украину им не удалось из-за большого количества свидетелей. Бомба ФАБ-250 упала на один из жилых кварталов города, которому повезло уцелеть после боев в 2022 году. Россияне заявили, что пострадавших и погибших нет, но Лысогор писал, что это неправда. Но точное количество раненых неизвестно.

Рубежное ― город в Северодонецком районе Луганской области. Его оккупировали россияне в мае 2022 года. До войны там проживало около 60 тысяч человек.

Рубежное на карте

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