У Рубіжному росіяни досі не знешкодили авіабомбу: причина дивує

Місцевих жителів виганяють із будинків, але не дають покинути місто

Росіяни й досі не знешкодили авіабомбу, яку скинули на Рубіжне Луганської області 8 січня 2024 року. Комфорт піротехніків виявився важливішим за життя звичайних українців.

Знешкодити авіабомбу відмовилися через несприятливі погодні умови, адже у місті мороз до -17 градусів. Про це голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор написав у Телеграм-каналі.

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Кілька кварталів оточили, а місцевих мешканців виганяють із їхніх будинків. Але покинути Рубіжне теж не можна. Окупанти заборонили в’їзд та виїзд.

Людям відключили газ, воду та світло на три дні, залишивши їх замерзати. Це зробили через загрозу розповсюдження вибуху.

"У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху. Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни", ― написав Лисогор.

Зазначимо, що росіяни визнали, що випадково впустили авіабомбу на Рубіжне. Перекласти відповідальність на Україну їм не вдалося через велику кількість свідків. Бомба ФАБ-250 впала на один із житлових кварталів міста, якому пощастило вціліти після боїв у 2022 році. Росіяни заявили, що постраждалих та загиблих немає, але Лисогор писав, що це неправда. Але точна кількість поранених невідома.

Рубіжне — місто у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Його окупували росіяни у травні 2022 року. До війни там мешкало близько 60 тисяч людей.

Рубіжне на карті

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