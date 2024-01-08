"Копав" під окупаційну владу Маріуполя: в Росії знайшли тіло відомого пропагандиста

Ознак кримінальної смерті не виявлено

У суботу, 6 січня, біля міста Шахти Ростовської області знайшли тіло пропагандиста РФ Олександра Рибіна, який висвітлював новини "Л/ДНР" у прокремлівських виданнях. Наприкінці року, 30 грудня, він засвітився у тимчасово окупованому українському місті Маріуполь біля зруйнованого Драмтеатру, розповідаючи про корупцію "влади".

Про загибель пропагандиста повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що кореспондент готував провокаційний матеріал, який не був на руку теперішній владі міста, тож смерть не випадкова.

Під час одного з етерів пропагандист розкритикував процес реконструкції Маріуполя, адже він відбувається за участі робочих із Центральної Азії, які приїхали до міста на заробітки. Цей факт обурив Рибіна, тому він пообіцяв, що після прибуття в Москву підготує та опублікує детальний матеріал на тему субпідрядників, які "відновлюють" зруйноване місто з використанням праці мігрантів.

Відомий пропагандист РФ раптово помер

Не минуло і тижня після цих заяв, як кореспондента знайшли мертвим.

Біля міста Шахти знашли тіло пропагандиста

"З урахуванням персоналій "володарів Маріуполя від РФ" та кількості вкрадених грошей, хто є бенефіціаром його раптової смерті зрозуміло", — зазначив Андрющенко.

Водночас Слідчий комітет РФ Ростовської області заявив, що на тілі Рибіна "ознак кримінальної смерті не виявлено". Там додали, що спершу проведуть судово-медичну експертизу, а далі вирішуватимуть, як кваліфікувати справу про загибель росіянина.

Раніше "Телеграф" писав, що топпропагандист РФ Антон Красовський, який закликав вбивати українських дітей, раптово зліг до лікарні. Подейкують, що це міг бути замах на вбивство.