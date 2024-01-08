"Копал" под оккупационные власти Мариуполя: в России нашли тело известного пропагандиста

Признаков криминальной смерти не обнаружено

В субботу, 6 января, возле города Шахты Ростовской области обнаружили тело пропагандиста РФ Александра Рыбина, освещавшего новости "Л/ДНР" в прокремлевских изданиях. В конце года, 30 декабря, он засветился во временно оккупированном украинском городе Мариуполь у разрушенного Драмтеатра, рассказывая о коррупции "власти".

О гибели пропагандиста сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечает, что корреспондент готовил провокационный материал, который не был на руку нынешним властям города, поэтому смерть не случайна.

Во время одного из эфиров пропагандист подверг критике процесс реконструкции Мариуполя, ведь он проходит при участии рабочих из Центральной Азии, приехавших в город на заработки. Этот факт возмутил Рыбина, поэтому он пообещал, что по прибытию в Москву подготовит и опубликует подробный материал на тему субподрядчиков, "восстанавливающих" разрушенный город с использованием труда мигрантов.

Известный пропагандист РФ внезапно скончался

Не прошло и недели после этих заявлений как корреспондента нашли мертвым.

Около города Шахты нашли тело пропагандиста

"С учетом персоналий "обладателей Мариуполя от РФ" и количества украденных денег, кто является бенефициаром его внезапной смерти, понятно", — отметил Андрющенко.

В то же время Следственный комитет РФ Ростовской области заявил, что на теле Рыбина "признак криминальной смерти не обнаружен". Там добавили, что сначала проведут судебно-медицинскую экспертизу, а дальше будут решать, как квалифицировать дело о гибели россиянина.

Ранее "Телеграф" писал, что топ-пропагандист РФ Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, внезапно слег в больницу. Поговаривают, что это могло быть покушение на убийство.