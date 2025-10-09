Волгоградську область Росії атакували дрони: пожежі охопили газову інфраструктуру

Волгоградська область Росії в ніч на 9 жовтня була під атакою "невідомих дронів". Фіксувалися вибухи та пожежі, пошкодження могли отримати кілька об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Що треба знати:

"Невідомі дрони" атакували паливно-енергетичну газову інфраструктуру РФ

Місцева влада підтвердила атаку, але збрехала, що її нібито "відбили"

Що саме було уражено, поки що точно невідомо — в атакованому квадраті щонайменше три енергетичні об'єкти ворога

Про це повідомили російські та українські моніторингові канали. Окремо атаку та її наслідки підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. Він традиційно для російської влади збрехав, що російська протиповітряна оборона нібито "відбила" атаку дронів, а усі наслідки — це "падіння уламків".

"Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області… У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу", — розповів Бочаров.

Тим часом за даними місцевих каналів та коментаторів, міг бути уражений "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод". Проте наразі точно невідомо, чи було його дійсно атаковано — інформація потребує уточнення. Річ у тім, що в атакованій локації є кілька об'єктів, пов'язаних із переробкою та транспортуванням газу, які могли спалахнути.

Нагадаємо, що тиждень для росіян почався з "вибухових новин". У ніч на понеділок, 6 жовтня, кілька регіонів Росії та окупований Крим атакували безпілотники. Вибухи лунали у Брянській області, а також у Нижньогородський області, у Краснодарському краї, окупованій Феодосії та навіть неподалік Москви, де працювала ворожа ППО.

Також, як повідомляв "Телеграф", у Бєлгороді ввечері 5 жовтня стався масштабний блекаут — світло зникло у низці районів російського міста та у деяких обласних населених пунктах. Росіяни вже заявили про нібито "ракетний удар" з боку України.