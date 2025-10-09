Волгоградскую область России атаковали дроны: пожары охватили газовую инфраструктуру

Волгоградская область России в ночь на 9 октября была под атакой "неизвестных дронов". Фиксировались взрывы и пожары, повреждения могли получить несколько объектов топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Что нужно знать:

"Неизвестные дроны" атаковали топливно-энергетическую газовую инфраструктуру РФ

Местные власти подтвердили атаку, но соврали, что ее якобы "отбили"

Что именно было поражено, пока точно неизвестно — в атакованном квадрате по меньшей мере три энергетических объекта врага

Об этом сообщили российские и украинские мониторинговые каналы. Отдельно атаку и ее последствия подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он традиционно для российских властей соврал, что российская противовоздушная оборона якобы "отразила" атаку дронов, а все последствия — это "падение обломков".

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области... В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошло возгорание на территории объектов топливно-энергетического комплекса", — рассказал он.

Между тем, по данным местных каналов и комментаторов, мог быть поражен "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод". Однако пока точно неизвестно, был ли он действительно атакован — информация нуждается в уточнении. Дело в том, что в атакованной локации есть несколько объектов, связанных с переработкой и транспортировкой вспыхнувшего газа.

Напомним, что неделя для россиян началась со "взрывных новостей". В ночь на понедельник, 6 октября, несколько регионов России и оккупированный Крым атаковали беспилотники. Взрывы звучали в Брянской области, а также в Нижегородской области, в Краснодарском крае, оккупированной Феодосии и даже недалеко от Москвы, где работала враждебная ПВО.

Также, как сообщал "Телеграф", в Белгороде вечером 5 октября произошел масштабный блэкаут — свет исчез в ряде районов российского города и в некоторых областных населенных пунктах. Россияне уже заявили о якобы "ракетном ударе" со стороны Украины.