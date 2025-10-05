Белгород и ряд пригородных населенных пунктов оказались без света в результате уничтожения подстанции

В Белгороде вечером 5 октября произошел масштабный блэкаут – свет исчез в ряде районов российского города и в некоторых областных населенных пунктах. Россияне уже заявили о якобы "ракетном ударе" со стороны Украины. Якобы "в ответ" россияне устроили очередной дроновый теракт в Харькове.

Об этом сообщили российские каналы в Telegram. Также блэкаут подтвердил российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Была выведена из строя подстанция "Луч" в самом Белгороде.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть, что подстанцию охватило пламя. В большинстве районов Белгорода исчез свет, наблюдались проблемы с водоснабжением и интернетом, не работали лифты. Этот факт подтвердил Гладков, заявив, что без света оказались городские районы и некоторое количество населенных пунктов области.

"Есть повреждение энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета — сейчас разберемся со случившимся... Мы все на местах. Через час выйду, доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы принимаем для того, чтобы возобновить электроснабжение", — сказал он.

Теракт в Харькове

Понятно, что ни через час, ни через полтора года Гладков никому ничего не рассказал. В то же время уже известно, что ряд районов удалось временно заживить. Также оккупанты успели устроить теракт в Харькове, атаковав его ударными беспилотниками. В украинском городе сообщили о 15 взрывах, а российская пропаганда поспешила подать этот теракт, как "месть за Белгород" — хотя понятно, что "шахеды" так быстро не запускают, а время подлета у них значительно больше, чем пытаются врать россияне.

Напомним, в прошлый раз Белгород "познал тьму" 28 сентября. Тогда "ракетным ударом" была выведена из строя Белгородская ТЭЦ и подстанция. Вернуть свет в город и пригородные населенные пункты россиянам удалось только 30 сентября.