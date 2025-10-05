"Двіжуха" в Бєлгороді: російське місто знову залишили без світла (фото, відео)

Бєлгород та низка приміських населених пунктів опинилися без світла внаслідок знищення підстанції

У Бєлгороді ввечері 5 жовтня стався масштабний блекаут — світло зникло у низці районів російського міста та у деяких обласних населених пунктах. Росіяни вже заявили про нібито "ракетний удар" з боку України. Нібито "у відповідь" росіяни влаштували черговий дроновий теракт в Харкові.

Про це повідомили російські канали у Telegram. Також блекаут підтвердив російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Було виведено з ладу підстанцію "Луч" у самому Бєлгороді.

На опублікованих у мережі фото та відео можна побачити, що підстанцію охопило полум'я. У більшості районів Бєлгорода зникло світло, спостерігалися проблеми із водопостачанням та інтернетом, не працювали ліфти. Цей факт підтвердив, Гладков, заявивши, що без світла опинилися міські райони та деяка кількість населених пунктів області.

"Є ушкодження енергетики. Наразі всі аварійні бригади виїхали на місце. Сам їду до місця прильоту — зараз розберемося з тим, що сталося… Ми всі на місцях. За годину вийду, доповім вам, шановні жителі, яких заходів ми вживаємо для того, щоб відновити електропостачання", — написав він.

Теракт в Харкові

Зрозуміло, що ані через годину, ані через півтори Гладков нікому нічого не розповів. Натомість вже відомо, що низку районів вдалося тимчасово заживити. Також окупанти встигли влаштувати теракт у Харкові, атакувавши його ударними безпілотниками. В українському місті повідомили про 15 вибухів, а російська пропаганда поспішила подати цей теракт, як "помсту за Бєлгород" — хоча зрозуміло, що "шахеди" так швидко не запускають, а час підльоту в них значно більший, ніж намагаються брехати росіяни.

Нагадаємо, минулого разу Бєлгород "пізнав темряву" 28 вересня. Тоді "ракетним ударом" було виведено з ладу Бєлгородську ТЕЦ та підстанцію. Повернути світло у місто та приміські населені пункти росіянам вдалось тільки 30 вересня.