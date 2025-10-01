Росіяни вдарили КАБами та балістикою по Харкову: є руйнування та постраждалі

Росіяни вдарили по приватних житлових будинках та по гаражах

Російські окупанти вночі на 1 жовтня знову вдарили по Харкову — вони обстріляли місто керованими авіабомбами та додатково ще й балістичними ракетами. Внаслідок атаки ворога зафіксовано пожежі та руйнування, щонайменше п'ятеро людей постраждали.

Що треба знати:

Під ударом були Салтівський та Київський райони Харкова

Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру, але прилетіло переважним чином по приватному житлу

Пуски могли відбуватися з району Бєлгорода

Про атаку ворога повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Терехова, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Салтівському та Київському районах міста. Під ударом була критична інфраструктура та приватне житло — зафіксовано руйнування приватних будинків, пожежі в гаражах та на одному з міських ринків.

"Також зафіксована сильна пожежа на території гаражного кооперативу. На цей момент відомо про п’ятьох постраждалих на місцях влучань. Рятувальні служби продовжують працювати", — написав він.

Синєгубов підтвердив наявність постраждалих після російської атаки — за його словами, постраждало четверо осіб, а не п'ятеро. Ворог атакував місто керованими авіабомбами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі.

"Спалахнули торгові павільйони на площі 500 м. кв, гаражі та приватний будинок. Пошкоджено скління приватних будинків та аптеки. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики", — додав він, приклавши фото з місця атаки.

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що 28 вересня після атаки росіян на енергетику в Чернігівській області Бєлгородська ТЕЦ та підстанція "Луч" в російському Бєлгороді були вражені "невідомими ракетами". Внаслідок удару було повністю знеструмлено сам Бєлгород та більшу частину області. Незадовго до цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде слабкою і буде реагувати на російські атаки на енергетику відповідно — за принципом "око за око".

Терор росіян проти Харкова

Російські окупанти тероризують Харків обстрілами із самого початку війни у 2022 році — з того моменту, як стало зрозуміло, що їхні плани захопити місто у перший день вторгнення зазнали краху. Після того, як Сили оборони стримали на околицях міста наступ ворога, а потім відкинули росіян від міста, окупанти спотворили найбільший житловий район Європи, Салтівку, безперервними обстрілами з артилерії та РСЗВ.

Зараз окупанти не ризикують обстрілювати Харків з артилерії, або РСЗВ — не вистачає ані дальності, ані гармат. Тому ворог обстрілює місто керованими авіабомбами, балістичними ракетами, а також різноманітними ударними дронами — від "Молній" до "Шахедів". Попри терористичні обстріли ворога, місто стоїть, хоча людей там значно поменшало — до війни в Харкові жило близько мільйона людей, більшість з яких виїхала, а ось повернулося значно менше.