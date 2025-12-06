Росіяни вдруге за день атакують Фастів: у місті лунають вибухи

Мешканців міста просять перебувати в укриттях до відбою тривоги

Після обстрілу вокзалу у Фастові росіяни у вечір 6 грудня запустили дрони у напрямку міста. Численні вибухи пролунали у Фастові Київської області.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними моніторів, усі БПЛА, які були у небі, летіли у напрямку міста.

"Вибухи не вщухають, ідуть один за одним. Мешканці повідомляють, що не чують звуків прольотів шахедів, лише зарево і потім звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога охопила частину областей, у тому числі і Київську. Фастівчанам радять залишатись в укриттях до відбою загрози.

Тим часом на кадрах, які публікують у мережі, помітно заграву від вибухів, а також пожежі.

Що відомо про обстріл вокзалу у Фастові

Зауважимо, що росіяни суттєво пошкодили вокзал у місті Київської області, а також знищили депо. Адміністративна будівля була зруйнована вщент і ледь впізнавана.

Та вже за кілька годин рух через станцію було відновлено і по обіді 6 грудня там курсували поїзди.

Додамо, що залізнична станція "Фастів" — важливий вузол, через який курсувало чимало поїздів дальнього сполучення. Через Фастів І проходять і зупиняються пасажирські поїзди далекого сполучення, у тому числі нічний швидкий поїзд "Дунай" сполученням Київ—Ізмаїл. Інші далекі поїзди рухаються у напрямках Львова, Івано-Франківська, Ужгорода та півдня країни, хоча швидкісні та частина нічних експресів станцію не зупиняють.

Водночас станція є критично важливою для приміського сполучення: щодня тисячі людей сідають тут на електрички до Києва, Вишневого та Боярки, що робить Фастів І одним із найінтенсивніших приміських напрямків столичного регіону.

