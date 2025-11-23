Колихав сина в труні, як живого. Батько поховав цілу родину після трагедії у Тернополі (відео)

Під час цього обстрілу загинуло щонайменше 34 особи, 6 з яких – діти

У неділю, 23 листопада, у Тернополі попрощалися з мамою та двома дітьми, які загинули під завалами зруйнованого російською ракетою будинку на вулиці Стуса. Їхні тіла знайшли лише на третій день.

Що потрібно знати:

У Тернополі попрощалися з мамою та двома дітьми

Вони загинули під завалами будинку на вулиці Стуса

Внаслідок удару по Тернополі підтверджено 34 загиблих

Щемливе відео з похорону публікують місцеві Telegram-канали. На кадрах видно, як батько, який одразу втратив усю свою родину, колихає труну з тілом сина Назара.

Камаль, який єдиний вижив у квартирі, три дні чекав на руїнах будинку, сподіваючись на диво. Але його не сталося. Поруч із руїнами молився священник.

21 листопада рятувальники витягли з-під завалів тіла дружини Камаля Марії та двох дітей: півторарічного Назара та 6-річної Каміли.

Травми внаслідок цього удару росіян отримали близько сотні людей. Розбір завалів багатоповерхівки на вулиці Стуса було завершено 23 листопада.

Усього в результаті удару по Тернополі підтверджено 34 загиблих, серед яких 6 дітей. Зниклими безвісти вважаються 2 чоловіки, 3 жінки та 1 дитина. Є можливість, що ракета могла знищити всі фрагменти тіл, і їх неможливо знайти.

Нагадаємо, вранці 19 листопада Тернопіль прокинувся від сильних вибухів. Російські ракети розірвали мирне життя міста, перетворивши дві дев'ятиповерхівки на руїни. Окупанти запустили дев’ять ракет в один мікрорайон міста.