Росія вдарила по кордону України та Румунії: куди влучили та які наслідки (фото і карта)

Відомо про двох постраждалих внаслідок російського обстрілу Одещини

В ніч на суботу, 22 листопада, росіяни двома безпілотниками вдарили по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

Що треба знати:

Росія вночі атакувала дронами Одеську область

Пошкоджено будівлю пункті пропуску "Орлівка", яку ворог атакував вже кілька разів

Внаслідок атаки постраждало двоє людей

"Орлівка" призупинила пропуск через кордон

Як повідомила Державна митна служба України, міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Для перетину кордону людей просять скористатися іншими пунктами пропуску.

Пошкоджена будівля пункту пропуску "Орлівка"

Потрощено інфраструктуру

Пошкоджена машина

Автівка зазнала пошкодження

Пошкоджено понад 10 вантажівок, постраждали люди

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував про наслідки ворожого удару по півдню Одещини. Попри активну роботу сил ППО є пошкодження цивільних об’єктів. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. Також постраждали 11 вантажівок, що були на автостоянці. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

Побиті вантажівки

Наслідки атаки

За даними ДСНС, у результаті влучання виникли пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Пожежа на місці влучання

Рятувальники оперативно ліквідували займання

КПП "Орлівка — Ісакча" — що про нього відомо

КПП "Орлівка — Ісакча" — це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією. Він розташований у селі Орлівка Ренійського району Одеської області.

На КПП є поромна переправа, що здійснює пропуск через кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. Також перейти кордон там можуть і пішоходи.

Раніше РФ вже била по "Орлівці"

Це не перший удар ворога по цьому пункту пропуску. Ворог атакував його у жовтні 2023 року, тоді "Орлівка" також тимчасово припиняла роботу.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", росіяни вдарили по "Орлівці" у жовтні минулого року. Тоді поранення отримали двоє водіїв вантажівок, один з яких є громадянином Туреччини.