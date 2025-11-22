Россия ударила по границе Украины и Румынии: куда попали и какие последствия (фото и карта)

Известно о двух пострадавших в результате российского обстрела Одесчины

В ночь на субботу, 22 ноября, россияне двумя беспилотниками ударили по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.

Что нужно знать:

Россия ночью атаковала дронами Одесскую область

Повреждено здание в пункте пропуска "Орловка", которое враг атаковал уже несколько раз

В результате атаки пострадали два человека

"Орловка" приостановила пропуск через границу

Как сообщила Государственная таможенная служба Украины, международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов. Для пересечения границы людей просят воспользоваться другими пунктами пропуска.

Повреждено здание пункта пропуска "Орловка"

Разрушенная инфраструктура

Поврежденная машина

Автомобиль получил повреждение

Повреждены более 10 грузовиков, пострадали люди

Глава Одесской ОВО Олег Кипер проинформировал о последствиях вражеского удара по югу Одесчины. Несмотря на активную работу сил ПВО есть повреждения гражданских объектов. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. Также пострадали 11 грузовиков, находившихся на автостоянке. По предварительным данным, пострадали два человека.

Побитые грузовики

Последствия атаки

По данным ГСЧС, в результате попаданий возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пожар на месте попадания

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание

КПП "Орловка — Исакча" — что о нем известно

КПП "Орловка — Исакча" — это международный пункт пропуска между Украиной и Румынией. Он находится в селе Орловка Ренийского района Одесской области.

На КПП есть паромная переправа, осуществляющая пропуск через границу для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Также перейти границу там могут и пешеходы.

Ранее РФ уже била по "Орловке"

Это не первый удар врага по этому пункту пропуска. Враг атаковал его в октябре 2023 года, тогда Орловка также временно прекращала работу.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", россияне ударили по "Орловке" в октябре прошлого года. Тогда ранения получили два водителя грузовиков, один из которых является гражданином Турции.