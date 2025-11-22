Скандальні заяви Трампа та бої за Покровськ. Хронологія війни – день 1368

22 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 22 листопада. Українці сполохані через "мирний план" США щодо припинення війни в Україні на 28 пунктів, що сплив у ЗМІ. Тим часом на фронті не стихають бої. За даними Генштабу ЗСУ, найгарячішими ділянками фронту залишаються Покровський та Костянтинівський напрямки.

Як проходить 1368-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Нові заяви Трампа про Україну:

Скоро настане мир між Україною та РФ.

Якщо Зеленському щось не подобається в нашому плані, доведеться, щоб сподобалося. Інакше він може далі воювати. У певний момент йому доведеться на щось погодитися. Пам'ятаєте, прямо в Овальному кабінеті я сказав: "У вас немає карт".

Зима буде холодною. Україні варто поквапитися з підписанням договору.

Генштаб ЗСУ: 51% випущених Україною далекобійних БПЛА – це FP1. При цьому половина однотипних вогневих завдань (тобто таких завдань, де участь беруть лише безпілотники однієї моделі), закінчуються успішним ураженням цілі. Ракета "Фламінго" ж зараз — це експериментальна зброя з великими технічними характеристиками та потенціалом розвитку. Вперше "Фламінго запустили навесні 2025 року.

Тим часом карти бойових дій DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта бойових дій у Покровську 22.11.2025

Карта боїв в Сумській області 22.11.2025

Карти, де йдуть бої в Запорізькій області 22.11.2025

Карта боїв на лінії Куп'янськ-Сватове 22.11.2025

