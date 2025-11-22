Під удар потрапило АТБ в Запоріжжі. Усе про жахливу атаку Росії (фото, відео)

Кількість постраждалих збільшується

У суботу, 22 листопада, ввечері росіяни атакували Запоріжжя. Зафіксовано руйнування магазина АТБ. Вже відомо про 5 постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, унаслідок атаки також пошкоджено прилеглі будинки.

Що треба знати:

Ймовірніше росіяни атакували Запоріжжя реактивною системою залпового вогню (РСЗВ)

У місті пролунали вибухи приблизно о 20:00

На місці руйнувань працюють рятувальники та усі потрібні служби

Росія вдарила по Запоріжжю

Наслідки атаки на Запоріжжя

У мережі вже публікують перші фото та відео наслідків російської атаки на Запоріжжя. На кадрах видно, що АТБ фактично зім'яло, навколо постраждали машини та будинки. З прилеглих багатоповерхівок повилітали вікна, місцями посипався фасад.

"Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю", – повідомляє адміністрація міста.

Наслідки удару по Запоріжжю

Як виглядає АТБ після атаки на Запоріжжя

В ОВА підтвердили, що одна з ракет РСЗВ пошкодила продуктовий супермаркет. На момент атаки магазин працював, тому кількість постраждалих може збільшитись. Рятувальники працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 21 листопада, Одеса зазнала російського обстрілу. Є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на суботу, 22 листопада, росіяни двома безпілотниками вдарили по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.