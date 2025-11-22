Под удар попало АТБ в Запорожье. Все об ужасной атаке России (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 876
Количество пострадавших увеличивается
В субботу, 22 ноября, вечером россияне атаковали Запорожье. Зафиксировано разрушение магазина АТБ. Уже известно о 5 пострадавших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, в результате атаки также повреждены близлежащие дома.
Что нужно знать:
- Вероятнее всего россияне атаковали Запорожье реактивной системой залпового огня (РСЗО)
- В городе прогремели взрывы примерно в 20:00
- На месте разрушений работают спасатели и все необходимые службы
В сети уже публикуют первые фото и видео последствий российской атаки в Запорожье. На кадрах видно, что АТБ фактически смяло, вокруг пострадали машины и дома. Из близлежащих многоэтажек вылетели окна, местами посыпался фасад.
"По меньшей мере 5 человек пострадали в результате российской атаки по Запорожью", – сообщает администрация города.
В ОВА подтвердили, что одна из ракет РСЗО повредила продуктовый супермаркет. В момент атаки магазин работал, поэтому количество пострадавших может увеличиться. Спасатели работают на месте попадания и ликвидируют последствия.
Напомним, что в ночь на пятницу, 21 ноября, Одесса подверглась российским обстрелам. Есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на субботу, 22 ноября, россияне двумя беспилотниками ударили по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.