Под удар попало АТБ в Запорожье. Все об ужасной атаке России (фото, видео)

Количество пострадавших увеличивается

В субботу, 22 ноября, вечером россияне атаковали Запорожье. Зафиксировано разрушение магазина АТБ. Уже известно о 5 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, в результате атаки также повреждены близлежащие дома.

Что нужно знать:

Вероятнее всего россияне атаковали Запорожье реактивной системой залпового огня (РСЗО)

В городе прогремели взрывы примерно в 20:00

На месте разрушений работают спасатели и все необходимые службы

Россия ударила по Запорожью

Последствия атаки

В сети уже публикуют первые фото и видео последствий российской атаки в Запорожье. На кадрах видно, что АТБ фактически смяло, вокруг пострадали машины и дома. Из близлежащих многоэтажек вылетели окна, местами посыпался фасад.

"По меньшей мере 5 человек пострадали в результате российской атаки по Запорожью", – сообщает администрация города.

Последствия удара по Запорожью

Как выглядит АТБ после атаки на Запорожье

В ОВА подтвердили, что одна из ракет РСЗО повредила продуктовый супермаркет. В момент атаки магазин работал, поэтому количество пострадавших может увеличиться. Спасатели работают на месте попадания и ликвидируют последствия.

Напомним, что в ночь на пятницу, 21 ноября, Одесса подверглась российским обстрелам. Есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на субботу, 22 ноября, россияне двумя беспилотниками ударили по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.