Число пострадавших в Одессе выросло. Российские дроны повредили жилые дома (фото и видео)

Елена Руденко
Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе. Фото Коллаж "Телеграф"

На месте работают спасатели

В ночь на пятницу, 21 ноября, Одесса подверглась российскому обстрелу. Есть повреждение жилого дома и предприятия в одном из районов города.

Что нужно знать:

  • Россия устроила очередную ночь обстрелов
  • В Одессе из-за атаки есть разрушения и пострадавшие
  • На месте атаки возник пожар

Обновлено 8:10 По обновленным данным, пострадали пять человек, среди них один ребенок. Как уточнили в ГСЧС, в результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовые автомобили.

Последствия атаки РФ на Одессу 21 ноября
Спасатели ликвидировали пожар
Последствия атаки России на Одессу 21 ноября
Работа ДСНС на месте обстрела
Медики оказали помощь пострадавшим от российских дронов в Одессе
Медики оказали помощь пострадавшим

Об обстреле сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Пострадали четыре человека, трое пострадавших с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Еще одному раненому человеку оказали помощь на месте.

Ликвидация последствий продолжается. Все соответствующие службы на местах, — пишет Лысак

Последствия удара РФ по Одессе 21 ноября
Последствия удара РФ по Одессе
Авто, уничтоженное в ходе атаки РФ в Одессе 21 ноября
Уничтоженое авто

Атака России на Украину 20-21 ноября — что известно

Накануне поздно вечером россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены дома, магазин и рынок. По состоянию на утро пятницы известно, что пять человек погибли, восемь травмированы, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сейчас известно о минимум пяти поврежденных многоэтажках, разрушены торговые павильоны. На месте попадания возник пожар — он ликвидирован силами спасателей,

Иван Федоров

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала Украину. Больше всего пострадал город Тернополь, где ракеты попали в две жилые многоэтажки, погибли 26 человек. Россияне ударили по Тернополю ракетами, способными нести ядерный заряд.

