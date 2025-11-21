Число пострадавших в Одессе выросло. Российские дроны повредили жилые дома (фото и видео)

На месте работают спасатели

В ночь на пятницу, 21 ноября, Одесса подверглась российскому обстрелу. Есть повреждение жилого дома и предприятия в одном из районов города.

Что нужно знать:

Россия устроила очередную ночь обстрелов

В Одессе из-за атаки есть разрушения и пострадавшие

На месте атаки возник пожар

Обновлено 8:10 По обновленным данным, пострадали пять человек, среди них один ребенок. Как уточнили в ГСЧС, в результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовые автомобили.

Спасатели ликвидировали пожар

Работа ДСНС на месте обстрела

Медики оказали помощь пострадавшим

Об обстреле сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак. Пострадали четыре человека, трое пострадавших с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Еще одному раненому человеку оказали помощь на месте.

Ликвидация последствий продолжается. Все соответствующие службы на местах, — пишет Лысак

Последствия удара РФ по Одессе

Уничтоженое авто

Атака России на Украину 20-21 ноября — что известно

Накануне поздно вечером россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены дома, магазин и рынок. По состоянию на утро пятницы известно, что пять человек погибли, восемь травмированы, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сейчас известно о минимум пяти поврежденных многоэтажках, разрушены торговые павильоны. На месте попадания возник пожар — он ликвидирован силами спасателей, Иван Федоров

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 ноября Россия массированно атаковала Украину. Больше всего пострадал город Тернополь, где ракеты попали в две жилые многоэтажки, погибли 26 человек. Россияне ударили по Тернополю ракетами, способными нести ядерный заряд.